Секретарь Совбеза РФ провел в Токио встречу с премьер-министром Японии

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел во вторник встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробности переговоров не раскрываются. Агентство отмечает, что стороны могли обсудить ситуацию на Корейском полуострове и подготовку ко встрече на высшем уровне во Владивостоке.

На вторник у Патрушева также запланированы консультации с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.