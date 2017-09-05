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Секретарь Совбеза РФ провел в Токио встречу с премьер-министром Японии

Международная панорама
5 сентября, 11:38 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, сентября. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, подробности переговоров Николая Патрушева и Синдзо Абэ пока не уточняются

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ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел во вторник встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Подробности переговоров не раскрываются. Агентство отмечает, что стороны могли обсудить ситуацию на Корейском полуострове и подготовку ко встрече на высшем уровне во Владивостоке.

На вторник у Патрушева также запланированы консультации с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

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Персоны
Абэ, Синдзо Патрушев, Николай Платонович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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