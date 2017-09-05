Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз продлит на полгода действие черного списка, в который вошли 153 гражданина России и провозглашенных республик на востоке Украины, а также 40 организаций. Об этом ТАСС сообщил во вторник европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Ожидается, что постоянные представители стран-членов ЕС ("Корепер") продлят черный список для РФ и Украины на следующие шесть месяцев. Скорее всего, это произойдет на ближайшем заседании, которое должно состояться в среду", - сказал он. По словам дипломата, решение постпредов затем должен одобрить Совет ЕС. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

На сегодняшний день в черный список входят 153 человека и 40 компаний. Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.