Посол Филиппин: Манила считает Москву главным партнером в сфере поставки вооружений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия является для Филиппин приоритетным партнером в сфере поставки вооружений. Об этом заявил во вторник посол Филиппин в РФ Карлос Соррета, выступая в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сегодня Манила развивается очень активно и быстро. "В наших планах придать этому процессу устойчивость, чтобы мы не зависели от одной какой-то стороны", - сказал посол.

"Сегодня мы ведем переговоры с Россией о приобретении определенных систем вооружения, - отметил дипломат. - Я вижу, что в вопросе приобретения оружия для россиян не существует условностей, не считая тех условий, которые регулируются на уровне международного права, вроде тех, что нельзя продавать оружие третьим странам или использовать его для агрессии".

"Мы также вели переговоры о приобретении американских вооружений, однако у США существуют разного рода условности, - подчеркнул Соррета. - В частности, наши солдаты никогда не должны участвовать в военных конфликтах, в которых за ниточки могут дергать те, кто находится в Белом доме".

"В свою очередь Россия такого рода требования никогда не выставляла", - подчеркнул глава филиппинской дипмиссии.

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