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Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили

Международная панорама
5 сентября, 12:35 дата обновления: 5 сентября, 12:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов отметил, что прокуратура Грузии "дала гарантию Украине, что этот запрос не имеет цели политического преследования"

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Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом во вторник заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Украина получила запрос [Грузии] о розыске, аресте и экстрадиции Михаила Саакашвили", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". По его словам, прокуратура Грузии "дала гарантию Украине, что этот запрос не имеет цели политического преследования, что личность не будет привлечена к ответственности за преступления, не упомянутые в запросе".

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Саакашвили, Михаил Николаевич
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