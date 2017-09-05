Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом во вторник заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Украина получила запрос [Грузии] о розыске, аресте и экстрадиции Михаила Саакашвили", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". По его словам, прокуратура Грузии "дала гарантию Украине, что этот запрос не имеет цели политического преследования, что личность не будет привлечена к ответственности за преступления, не упомянутые в запросе".