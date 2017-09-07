Битва за Стортинг: кто заполучит большинство в парламенте Норвегии

В 2013 году две политические партии правого толка сумели сформировать правительство и вынудить премьер-министра от Рабочей партии Йенса Столтенберга уйти в отставку. Но интрига заключается в том, смогут ли они повторить свой успех и удержать контроль над Стортингом.

О том, что из себя представляет каждая парламентская партия, кому сулят победу соцопросы и как победа той или иной силы может отразиться на внешней политике королевства — в материале ТАСС.

Рабочие против консерваторов

На политическом поле Норвегии доминируют две политические партии — Рабочая партия, возглавляемой экс-главой МИДа Йонасом Гаром Стёре, и партия Хёйре премьер-министра Эрны Сульберг. Первая — партия социалистического толка, когда-то входившая в Коминтерн. Вторая — классическая правоконсервативная партия (ее название — Хёйре — переводится как "правая"), за исключением того, что выступает в поддержку welfare state (государства всеобщего благоденствия).

Еще одна крупная политическая сила — либерально-консервативная Партия прогресса, входящая в состав правящей коалиции вместе с Хёйре. Ее возглавляет действующий министр финансов королевства Сив Йенсен.

На каждых выборах в Стортинг, начиная с 2001 года, эти три партии набирали наибольшее количество голосов норвежцев. Ни одной из них не удавалось заполучить более половины мест парламента, поэтому они опираются на поддержку шести менее крупных политических сил.

В 2001 году, например, партия Хёйре сумела сформировать правительство, заполучив всего 38 из 169 мест в Стортинге. В 2005 и в 2009 годах консерваторы уступали Рабочей партии: на протяжении восьми лет правительство возглавлял Йенс Столтенберг, впоследствии ставший генеральным секретарем НАТО. Наконец, в 2013 году вокруг Хёйре было вновь сформировано консервативное правительство.

Кто есть кто

Рабочая партия Норвегии была создана 130 лет назад, а в 1927 году стала самой крупной и влиятельной политической силой страны, оставаясь таковой по сей день. На протяжении короткого времени входила в Коммунистический интернационал и придерживалась крайне левых идей, после чего стала ближе к "центру". Рабочая партия — ярая сторонница членства Норвегии как в ЕС, так и в НАТО.

Хёйре (другое название — Консервативная партия Норвегии) — вторая самая крупная партия страны. Когда-то выступала против членства Норвегии в ЕС, но сейчас является проевропейской. Придерживается либерально-консервативных взглядов и выступает за минимальное вмешательство государства в экономику королевства. В отличие от других европейских консервативных партий, активно поддерживает права сексуальных меньшинств.

Партия прогресса — сравнительно молодая политическая сила, позиции которой близки к либертарианству. Выступает за уменьшение иммиграционного потока в королевство. Одним из ее членов был Фьотольф Хансен (Андерс Брейвик) — приверженец праворадикальной идеологии, устроивший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года.

Социалистическая левая партия — крайне левая из представленных в Стортинге. Традиционно выступает за большее вмешательство государства в экономику. Ранее выступала против членства страны в НАТО и до сих пор занимает крайне скептическую позицию по отношению к военному альянсу.

Христианская народная партия — центристская партия, выступающая за "семейные ценности" и против эвтаназии, абортов, а также браков между представителями секс-меньшинств.

Партия центра — бывшие "аграрники". До сих пор стоит на страже норвежских фермеров и выступает с позиций протекционизма и евроскептицизма.

Венстре (Либеральная партия) — некогда крупнейшая партия социал-либерального толка, ставшая малой в результате выхода на первый план Рабочей и Хёйре. Выступает против членства в ЕС.

Предвыборный расклад

Как отмечает Дмитрий Ланко, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, позиции Рабочей партии в преддверии дня выборов крепки. Но при этом как консерваторы, так и Рабочая партия потеряли свои позиции по сравнению с предыдущими годами, поэтому роль мелких партий в борьбе за формирование правительства возрастет.

Две партии идут голова к голове, а с учетом того, что будущее правительство будет зависеть от малых партий, предсказать кто будет премьер-министром довольно сложно Дмитрий Ланко доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Партия, которая набирает больше всего голосов, первой получает право на проведение переговоров с другими партиями о формировании коалиционного правительства и разделе министерских портфелей. Но в 2013 году, например, Рабочая партия не сумела договориться с другими силами, и это сделали консерваторы, сформировав правительство меньшинства.

Особенностью политической конкуренции в Норвегии является то, что "один процент на выборах — это важно", отмечает Ланко. Население Норвегии — чуть более 5 млн человек. В этих условиях политические партии действуют максимально аккуратно и борются буквально за каждый голос избирателя.

Отношения с Россией

"В Норвегии очень хорошо действует Закон Майлса," — сказал Ланко. Согласно этому закону, мнение политического деятеля зависит от занимаемого им поста.

Демонстрируя действие этого закона, Ланко привел в пример Йенса Столтенберга, который, будучи премьер-министром, выступал за развитие взаимоотношений с Россией, а затем, став генсеком НАТО, сильно изменил свою риторику по отношению к Москве.

Россия — далеко не ключевая тема на выборах в Норвегии. Более того, как утверждает Дмитрий Ланко, внешнеполитическая линия Осло очень сильно зависит от общеевропейской.

Если в Брюсселе что-то решат, в Норвегии должны согласиться Дмитрий Ланко доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Именно поэтому особых изменений в российско-норвежских отношениях ожидать не стоит, вне зависимости от того, кто сформирует правительство — Рабочая партия или Хёйре.

Александр Мосесов