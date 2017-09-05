Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одной сотрудницы СМИ

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании журналистки на основании того, что она якобы снимает видеосюжеты "для дискредитации Украины" в интересах России.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Наши сотрудники, действительно, вчера пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу одного из пророссийских пропагандистов, которая сотрудничает с ним на постоянной основе", - отметили в СБУ, уточнив, что женщина снимает видеосюжеты, которые "используются для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб".

В Службе безопасности добавили, что вынесли ей "официальное предостережение" и "проинформировали о недопущении проведения возможной противоправной деятельности в ущерб безопасности Украины", а затем отпустили. При этом в СБУ считают, что девушка не является журналисткой.

По информации ряда украинских СМИ, задержанная оказалась помощницей выехавшего с Украины журналиста Анатолия Шария, позднее он сам подтвердил этот факт.

Агентство УНН в понедельник сообщило, что неизвестные люди в центре Киева "затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий". Девушка успела выбросить из окна автомобиля сумку, в которой было найдено журналистское удостоверение некоего интернет-издания, таким образом, инцидент получил огласку. Очевидцы события вызвали полицию.

Задержания журналистов на Украине

Киев 25 августа выдворил двух испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре с формулировкой "за антиукраинскую деятельность". В среду, 30 августа, российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники СБУ, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой "вредили национальным интересам". Позже ее депортировали в Россию.

Различные международные организации в последнее время требуют от Киева прекратить практику задержания и депортации журналистов.