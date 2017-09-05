МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ

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БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене санкций против РФ. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала N-TV глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Если бы у нас получилось с "голубыми касками", то это стало бы первым значительным шагом к отмене санкций против РФ", - сказал он. По его словам, в этом случае мог бы начаться "новый этап политики разрядки" в отношении Москвы.
Инициатива России о размещении на линии соприкосновения сторон в Донбассе миротворцев ООН должна побудить Европу к разрядке в отношениях с Москвой, считает Габриэль.
"Было бы хорошо, если бы мы начали говорить о новой форме разрядки и восточной политики в Германии и Европе", - сказал он. По его словам, европейские страны не должны эту возможность упустить.
"С предложением о размещении миротворцев на Украине Россия осуществила изменение своей политики на Украине. Мы не должны этот момент проморгать", - сказал он.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.
По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины.
Германия начала в 70-х годах предпринимать попытки сближения с ГДР, Советским Союзом, а также со странами Восточной Европы после прихода к власти Вилли Брандта. Именно при нем состоялась первая встреча руководства ФРГ и ГДР, был подписан Московский договор о признании послевоенных границ в Европе. Данные шаги, осуществлявшиеся под лозунгом "перемены через сближение", получили название "новая восточная политика".