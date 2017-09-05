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Башар Асад призвал войска очистить от террористов все районы Сирии

Международная панорама
5 сентября, 16:22 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 5, сентября. /ТАСС

Президент Сирии также поздравил военных с победой в операции по освобождению Дейр-эз-Зора

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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад лично связался во вторник по телефону с командирами воинских формирований, участвующих в операции по снятию блокады с города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), и поздравил их с победой.

Как передало агентство SANA, Асад призвал войска "освободить от террористической нечисти весь восточный регион, восстановив безопасность и спокойствие на земле Сирии".

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Асад, Башар Хафез
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