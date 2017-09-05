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СМИ: самолетам США запрещен пролет в воздушном пространстве Ирана

Международная панорама
5 сентября, 16:30 UTC+3 ТАСС

Любой вражеский самолет, входящий в воздушное пространство страны, получает немедленное предупреждение базы ПВО, рассказал агентству Fars иранский бригадный генерал Мохаммад Бакери

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ТАСС, 5 сентября. Командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили заявил, что авиации США, в том числе гражданской, запрещено пересекать воздушное пространство Ирана. Слова генерала приводит во вторник агентство Fars.

"Мы не может демонстрировать миру двойной стандарт поведения и вместо этого, например, мы говорим, что США - самонадеянная мировая держава, и мы не позволим американским самолетам, даже для перевозки пассажиров, пересекать воздушное пространство Исламской Республикой Иран, так как [Иран] против политики правительства [США]", - отметил Эсмаили.

В свою очередь иранский бригадный генерал Мохаммад Бакери, выступая во вторник в Тегеране, подчеркнул, что "любой вражеский самолет, входящий в воздушное пространство Ирана, получает немедленное предупреждение базы ПВО". "Враги должны знать, что предупреждение их самолетов это наименьшая [из возможных] реакций Ирана", - подчеркнул Бакери.

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