СМИ: самолетам США запрещен пролет в воздушном пространстве Ирана

Грязный воздух повышает гормон стресса и ухудшает обмен веществСоциальная ответственность 5 сентября, 16:28
Российские баскетболисты уступили латвийцам, потерпев первое поражение на ЧЕСпорт 5 сентября, 16:17
В рейтинг лучших вузов мира по версии THE вошли 18 университетов из РоссииОбщество 5 сентября, 16:13
Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительноеСпорт 5 сентября, 16:10
Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в СочиСпорт 5 сентября, 16:05
Volkswagen отзывает в РФ почти 7,7 тыс. минивэнов MultivanЭкономика и бизнес 5 сентября, 16:01
Саммиты и форумы во Владивостоке. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:46
Минфин подготовил свою позицию по налоговому маневруЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:44
Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для командыСпорт 5 сентября, 15:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 сентября. Командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили заявил, что авиации США, в том числе гражданской, запрещено пересекать воздушное пространство Ирана. Слова генерала приводит во вторник агентство Fars.
"Мы не может демонстрировать миру двойной стандарт поведения и вместо этого, например, мы говорим, что США - самонадеянная мировая держава, и мы не позволим американским самолетам, даже для перевозки пассажиров, пересекать воздушное пространство Исламской Республикой Иран, так как [Иран] против политики правительства [США]", - отметил Эсмаили.
В свою очередь иранский бригадный генерал Мохаммад Бакери, выступая во вторник в Тегеране, подчеркнул, что "любой вражеский самолет, входящий в воздушное пространство Ирана, получает немедленное предупреждение базы ПВО". "Враги должны знать, что предупреждение их самолетов это наименьшая [из возможных] реакций Ирана", - подчеркнул Бакери.