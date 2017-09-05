Трамп одобрил масштабные поставки передовой военной техники Токио и Сеулу

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты одобрили поставки Японии и Южной Корее масштабных партий высокотехнологичной военной техники. Об этом написал во вторник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно больше высокотехнологичной военной техники у США", - написал Трамп.
I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 September 2017
В понедельник Белый дом сообщил, что президент США дал принципиальное согласие на поставки Сеулу "военного оборудования и оружия на сумму в миллиарды долларов", а также что он одобрил "выдвинутую Южной Кореей инициативу снять ограничения на боевую нагрузку ее ракет".