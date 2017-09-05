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Трамп одобрил масштабные поставки передовой военной техники Токио и Сеулу

Международная панорама
5 сентября, 16:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, сентября. /ТАСС

Президент США также поддержал инициативу Южной Кореи "снять ограничения на боевую нагрузку ее ракет"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты одобрили поставки Японии и Южной Корее масштабных партий высокотехнологичной военной техники. Об этом написал во вторник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно больше высокотехнологичной военной техники у США", - написал Трамп.

В понедельник Белый дом сообщил, что президент США дал принципиальное согласие на поставки Сеулу "военного оборудования и оружия на сумму в миллиарды долларов", а также что он одобрил "выдвинутую Южной Кореей инициативу снять ограничения на боевую нагрузку ее ракет".

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