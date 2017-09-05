Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: министр обороны Румынии подал в отставку

Международная панорама
5 сентября, 17:52 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 5, сентября. /ТАСС

Адриана Цуцуяну передал премьер-министру заявление об отставке, объяснив решение "неудовлетворительным информированием" о выплатах зарплат сотрудникам министерства, сообщал телеканал Antena 3

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе принял во вторник отставку министра национальной обороны Румынии Адриана Цуцуяну. Об этом сообщило во вторник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее глава военного ведомства сообщил в интервью телеканалу Antena 3, что передал премьер-министру Михаю Тудосе заявление об отставке, мотивировав этот жест "неудовлетворительным информированием" по вопросу о выплате зарплат сотрудникам министерства.

Как ранее сообщили в Министерстве национальной обороны, в сентябре зарплаты служащим будут выплачены не полностью и с задержкой, так как еще не был пересмотрен госбюджет на текущий год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
2
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
3
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
4
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
5
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
6
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
7
Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама