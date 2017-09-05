СМИ: министр обороны Румынии подал в отставку

БУХАРЕСТ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе принял во вторник отставку министра национальной обороны Румынии Адриана Цуцуяну. Об этом сообщило во вторник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее глава военного ведомства сообщил в интервью телеканалу Antena 3, что передал премьер-министру Михаю Тудосе заявление об отставке, мотивировав этот жест "неудовлетворительным информированием" по вопросу о выплате зарплат сотрудникам министерства.

Как ранее сообщили в Министерстве национальной обороны, в сентябре зарплаты служащим будут выплачены не полностью и с задержкой, так как еще не был пересмотрен госбюджет на текущий год.