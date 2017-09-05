СБ ООН ввел санкции в отношении Мали

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН установил во вторник режим санкций в отношении Мали, пригрозив подвести под рестрикции лиц, препятствующих процессу мирного урегулирования в стране. Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая Россию.

Согласно документу, в санкционный перечень могут быть включены лица и организации, которые несут ответственность за "действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали", в том числе участвуют в боевых действиях в нарушение мирного соглашения, препятствуют его осуществлению, мешают оказанию гуманитарной помощи населению, причастны к нарушению международного гуманитарного права и вербовке детей в ряды боевиков.

В отношении тех, кто будет включен в черный список, будут действовать запрет на поездки за рубеж, а также замораживание "всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов". Исключением являются средства, необходимые для "покрытия насущных расходов", включая оплату продуктов питания, аренду жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинских услуг, уточняется в резолюции.

В документе подчеркивается, что положение в Мали "продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе", в то время как подписанное в 2015 году правительством и мятежниками соглашение открывает "историческую возможность для достижения прочного мира" в стране. Члены Совбеза осудили "неоднократные нарушения договоренностей о прекращении огня" со стороны некоторых вооруженных групп, а также призвали их немедленно прекратить боевые действия.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

Как заявил во вторник журналистам постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, принятие резолюции является посланием для всех малийских сторон о том, что невыполнение мирного соглашения грозит им "серьезными последствиями". Он выразил уверенность, что риск попадания в санкционные списки Совбеза убедит членов вооруженных группировок отказаться от продолжения подрывной деятельности.