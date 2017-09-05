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Белый дом не комментирует планы РФ подать в суд на США в связи с блокированием дипобъектов

Международная панорама
5 сентября, 19:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Ответственный сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома отметил, что Вашингтон не обсуждает "незаконченные судебные разбирательства"

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом отказался комментировать заявление президента Владимира Путина о намерении Москвы обратиться в суд в связи с блокированием на территории США ряда дипломатических объектов России, являющихся ее собственностью.

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"Мы не комментируем незаконченные судебные разбирательства", - заявил во вторник корреспонденту ТАСС ответственный сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома.

В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России.

Выступая ранее в Сямэне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Путин сообщил о намерении дать Министерству иностранных дел поручение обратиться в суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - сказал президент.

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