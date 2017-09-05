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Глава ЛНР: введение миротворцев ООН в Донбасс возможно только в условиях прекращения огня

Международная панорама
5 сентября, 19:57 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 5, сентября. /ТАСС

Игорь Плотницкий отметил, что представители республики стремятся к деэскалации конфликта, прекращению обстрелов с украинской стороны и урегулированию ситуации мирным путем в рамках минских соглашений

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ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Размещение миротворцев ООН в Донбассе может попасть в повестку дня только при условиях прекращения огня и отведения украинских подразделений от линии соприкосновения. Такое заявление во вторник сделал глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий.

"Только в условиях прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения можно вернуться к рассмотрению вопросов введения в Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций", - приводит текст заявления агентство Луганскинформцентр.

Плотницкий отметил, что представители ЛНР стремятся к деэскалации конфликта, прекращению обстрелов с украинской стороны и урегулированию ситуации мирным путем в рамках минских соглашений. Однако Украина, как он подчеркнул, неоднократно срывала выполнение взятых на себя обязательств. В частности, напомнил глава ЛНР, Киевом более 70 раз было сорвано разведение сил у Станицы Луганской, не были выполнены договоренности о перемирии.

"Мы должны действовать в интересах жителей Луганской народной республики, а значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что Украина готова выполнить хотя бы одно взятое на себя обязательство", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Плотницкий, Игорь Венедиктович
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