В Мали в результате подрыва автомобиля на мине погибли двое миротворцев ООН

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ТАСС, 5 сентября. Двое миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли во вторник, еще двое получили ранения в результате подрыва автомобиля на мине. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном МИНУСМА.
В нем отмечается, что транспортное средство "входило в состав логистического конвоя миссии". Инцидент произошел в 15 км от города Агельхок (регион Кидаль на севере Мали), когда миротворцы возвращались из населенного пункта Тессалит.
"Взрыв привел к гибели двух миротворцев. Тяжелораненые сотрудники МИНУСМА срочно эвакуированы для получения необходимой медицинской помощи", - сообщается в тексте коммюнике.
В миссии выразили соболезнования семьям жертв, подчеркнув, что "совершенный теракт имеет цель парализовать операции и осуществление мандата МИНУСМА в Мали".
МИНУСМА учреждена резолюцией Советом Безопасности ООН в апреле 2013 года с целью поддержки политических процессов в Мали и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.