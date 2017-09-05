Защита программиста Лисова обжаловала решение суда Испании о его экстрадиции в США

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МАДРИД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Защита задержанного российского программиста Станислава Лисова обжаловала решение испанского суда о его экстрадиции в США. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил адвокат гражданина РФ Олег Губарев.
"Решение четвертой секции Национальной судебной палаты обжаловано для рассмотрения на пленарном заседании суда Национальной судебной палаты", - отметил юрист. По его словам, "жалоба подана в срок, в этом случае ее обязаны принять, рассмотреть и вынести мотивированное решение по ней".
"Обычно через две-три недели выносится решение на пленарном заседании", - отметил Губарев. "Жалоба, которую мы подали, составлена с тем прицелом, что, если в ней откажут, у нас есть хорошая возможность обратиться в конституционный суд Испании", - заключил адвокат россиянина.
Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона, который затем предоставил расширенные материалы по его делу. По утверждению правоохранительных органов, гражданин России использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных".
В начале августа стало известно, что суд согласился удовлетворить требование об экстрадиции Лисова в США. Как ранее заявил Губарев, в разговоре с ним россиянин сказал, что не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США. Гражданин РФ подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий, отметил адвокат.
В случае экстрадиции в США Лисову грозит до 35 лет лишения свободы.