Сербия надеется вступить в Евросоюз раньше, чем он распадется

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БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Сербия надеется вступить в Европейский союз до того, как эта организация распадется.
Об этом заявил во вторник глава МИД страны Ивица Дачич, принимая участие в панельной дискуссии, посвященной Западным Балканам в рамках Стратегического форума "Блед - 2017" в Словении.
"Думаю, ЕС сегодня нужен положительный момент, а где его осуществить, что может сделать позитивного ЕС и где вообще ЕС может иметь позитивные моменты, думаю, только здесь, в нашем регионе. Важно, чтобы процесс расширения ЕС продолжился. Мы или войдем в ЕС, или ЕС присоединится к нам. Надеюсь, что мы вступим в ЕС прежде, чем он распадется", - цитирует слова министра национальное телевидение Сербии.
По мнению Дачича, складывается впечатление, что "Балканы настолько опаздывают со вступлением в ЕС, что кажется, будто регион никогда не вступит в Евросоюз". И это влияет на отношение к ЕС "как к организации, у которой нет справедливого отношения к странам Западных Балкан".
"С трудом верю, что все страны вступили в ЕС, всего лишь выполнив все критерии, и могу побиться об заклад, что если бы сейчас они заново вступали в союз, то не меньше трети не выполнили бы необходимых условий", - уверен глава внешнеполитического ведомства Сербии.
Свое выступление Дачич завершил шуткой: "Если нас не примут в ЕС, у нас есть "угроза" для Америки - мы потребуем вступления в США. Во всяком случае мы ближе, чем Гавайи".