DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами

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ТАСС, 5 сентября. Неизвестные бросили во вторник помидоры в канцлера Германии Ангелу Меркель на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге страны. Об этом сообщает агентство DPA.
По его данным, кандидат в главы правительства выступала перед тремя тысячами избирателей. Ближе к концу речи из толпы в ее сторону были брошены два помидора. Один из них угодил в левое бедро канцлера, другой - в ведущую встречи. Последняя быстро протянула канцлеру платок.
По данным местных СМИ, Меркель отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.
В полиции агентству DPA подтвердили, что в канцлера были брошены помидоры. Правоохранители считают, что их швырнули два разных человека. Их личности пока не установлены.
Меркель является кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Выборы в Бундестаг, по итогам которых на ближайшие четыре года будет назначен глава правительства, пройдут 24 сентября.