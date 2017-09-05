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DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами

Международная панорама
5 сентября, 21:17 UTC+3 ТАСС

По данным местных СМИ, канцлер Германии отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий

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Ангела Меркель на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг

Ангела Меркель на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 5 сентября. Неизвестные бросили во вторник помидоры в канцлера Германии Ангелу Меркель на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге страны. Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, кандидат в главы правительства выступала перед тремя тысячами избирателей. Ближе к концу речи из толпы в ее сторону были брошены два помидора. Один из них угодил в левое бедро канцлера, другой - в ведущую встречи. Последняя быстро протянула канцлеру платок.

По данным местных СМИ, Меркель отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.

В полиции агентству DPA подтвердили, что в канцлера были брошены помидоры. Правоохранители считают, что их швырнули два разных человека. Их личности пока не установлены.

Меркель является кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Выборы в Бундестаг, по итогам которых на ближайшие четыре года будет назначен глава правительства, пройдут 24 сентября.

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