В Берне сдержанно отреагировали на заявление о золоте "семьи Януковича"

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации сдержанно отреагировала на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что в банковских ячейках в Швейцарии обнаружено большое количество золота, принадлежащего человеку, близкому к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В прокуратуре во вторник корреспонденту ТАСС заявили, что знакомы с этим делом, но в настоящее время не могут сообщить каких-либо подробностей.

"Будучи компетентным полномочным органом в Швейцарии, управление федерального прокурора знакомо с этим делом, но в настоящее время не может вдаваться в дальнейшие детали", - говорится в его письменном ответе на запрос ТАСС. "В Швейцарии уголовные процедуры, как правило, являются конфиденциальными, и мы в целом связаны секретностью расследования и официальной секретностью", - подчеркнули в управлении.

Как сообщила 4 сентября "Украинская правда", во время рабочей поездки в Николаев Луценко заявил, что в Швейцарии найдены банковские ячейки с большим количеством золота. "Могу подтвердить, что большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит [оно] человеку, близкому к так называемой семье Януковича", - цитирует издание украинского генпрокурора.

Ранее Луценко заявлял, что против экс-главы государства подготовлены обвинения в десятках дел, в том числе связанных с коррупцией. Весной 2014 года украинская сторона сообщила о заморозке в ряде европейских стран банковских счетов Януковича и его ближайшего окружения. В частности, в декабре 2016 года в СМИ была распространена информация о об аресте 70 млн франков ($69,3 млн), принадлежащих Януковичу и его сыну Александру. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии подтвердил заморозку счетов, пояснив, что "блокирование касается господина Януковича и некоторого количества людей из его окружения".