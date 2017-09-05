СМИ: КНДР расторгла договор о сдаче в аренду одного из зданий посольства в Берлине

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство КНДР в ФРГ под давлением германской стороны расторгло договор о сдаче в аренду под хостел одного из зданий дипмиссии в Берлине.

Об этом во вторник сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя МИД Германии.

"Тем самым сделан еще один шаг для того, чтобы прекратить подобную практику", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В мае МИД Германии заявил о планах правительства запретить посольству КНДР сдавать одно из принадлежащих дипмиссии зданий в аренду под хостел Cityhostel. Представитель министерства Мартин Шефер отметил тогда, что это решение принимается во исполнение существующей резолюции СБ ООН от 30 ноября 2016 года, которая запрещает Пхеньяну "использовать недвижимое имущество... для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности".

В компании EGI GmbH, снимающей здание, подчеркнули, что расторжение арендного договора представляет угрозу существованию фирмы, и заявили о намерении "использовать все имеющиеся в распоряжении средства" для продолжения работы отеля. Пока хостел по-прежнему принимает гостей, хотя, по данным издания, арендные выплаты с июля были заморожены. Согласно данным местных СМИ, бюджет КНДР пополнялся за счет сдачи комплекса на €38 тыс. в месяц.

Здание в центре Берлина сдавалось в аренду северокорейской стороной с 2004 года. В хостеле, пользующемся спросом в первую очередь у молодежи, можно переночевать всего за €17 (при размещении в номере на 4-6 человек), завтрак обходится постояльцам в €5,5.