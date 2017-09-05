Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР расторгла договор о сдаче в аренду одного из зданий посольства в Берлине

Международная панорама
5 сентября, 21:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, сентября. /ТАСС

Причиной случившегося стало давление германской стороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство КНДР в ФРГ под давлением германской стороны расторгло договор о сдаче в аренду под хостел одного из зданий дипмиссии в Берлине.

Об этом во вторник сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя МИД Германии.

"Тем самым сделан еще один шаг для того, чтобы прекратить подобную практику", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В мае МИД Германии заявил о планах правительства запретить посольству КНДР сдавать одно из принадлежащих дипмиссии зданий в аренду под хостел Cityhostel. Представитель министерства Мартин Шефер отметил тогда, что это решение принимается во исполнение существующей резолюции СБ ООН от 30 ноября 2016 года, которая запрещает Пхеньяну "использовать недвижимое имущество... для любых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности".

В компании EGI GmbH, снимающей здание, подчеркнули, что расторжение арендного договора представляет угрозу существованию фирмы, и заявили о намерении "использовать все имеющиеся в распоряжении средства" для продолжения работы отеля. Пока хостел по-прежнему принимает гостей, хотя, по данным издания, арендные выплаты с июля были заморожены. Согласно данным местных СМИ, бюджет КНДР пополнялся за счет сдачи комплекса на €38 тыс. в месяц.

Здание в центре Берлина сдавалось в аренду северокорейской стороной с 2004 года. В хостеле, пользующемся спросом в первую очередь у молодежи, можно переночевать всего за €17 (при размещении в номере на 4-6 человек), завтрак обходится постояльцам в €5,5.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами
2
Госдолг Украины превысил $76 млрд
3
CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании
4
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
7
Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама