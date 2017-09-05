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Глава МИД ФРГ призвал отменить санкции против РФ при достижении перемирия в Донбассе

Международная панорама
5 сентября, 21:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, сентября. /ТАСС

Как считает Зигмар Габриэль, это могло бы стать исходным пунктом для проведения новой политики разрядки в отношении России

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БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил за отмену санкций против России по мере установления перемирия в Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Об этом он заявил во вторник во время внешнеполитического форума, организованного социал-демократами в городе Анклам (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания).

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"Нет смысла ждать того, что, только когда оно [минское соглашение] будет выполнено, мы снимем санкции, - отметил Габриэль. - Давайте по крайней мере добьемся перемирия и отвода тяжелых вооружений и затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины". Как считает глава МИД, это могло бы стать исходным пунктом для проведения новой политики разрядки в отношении России.

По мнению министра, реализация минских договоренностей "еще займет много времени".

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Персоны
Габриэль, Зигмар
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
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