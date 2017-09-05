Мэй и Трамп отметили ключевую роль Китая в разрешении кризиса на Корейском полуострове

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп заявили, что ключевую роль в разрешении кризиса на Корейском полуострове должен играть Китай. Об этом во вторник сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.

"Премьер-министр и президент согласились с той ключевой ролью, которую должен играть Китай, и с тем, что важно, чтобы они [власти КНР] использовали все имеющиеся у них рычаги, чтобы обеспечить прекращение Северной Кореей осуществления этих незаконных действий, чтобы мы могли обеспечить безопасность стран в этом регионе", - приводятся слова сотрудника канцелярии в сообщении, направленном в лондонское представительство ТАСС.

В пресс-релизе также сообщается, что в состоявшемся между лидерами двух стран телефонном разговоре глава правительства Великобритании сообщила, что Соединенное Королевство будет продолжать взаимодействовать с США и своими зарубежными партнерами для оказания экономического давления на Пхеньян путем принятия дополнительных мер, включая санкции. Мэй отметила важность того, чтобы Совбез ООН продолжал выступать единым и мощным фронтом путем быстрого принятия новых мер. Мэй также пообещала обсудить с лидерами стран Евросоюза дальнейшие меры, "которые мог бы принять ЕС, чтобы оказывать давление на северокорейский режим".

Британский премьер подчеркнула, что "режим представляет угрозу не только для своего региона, но и для глобального мира и безопасности" и что международному сообществу надлежит направить Пхеньяну "четкое послание, что такие безответственные и провокационные действия должны прекратиться".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.