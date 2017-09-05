СМИ: персонал насосной станции Южнодонбасского водовода эвакуирован из-за обстрела

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли окрестности насосной станции Южнодонбасского водовода (ЮДВ) под Ясиноватой в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), персонал эвакуирован в бомбоубежище. Об этом во вторник сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики.

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"Около 21:50 с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался обстрел района ЮДВ, персонал в срочном порядке укрылся в бомбоубежище. Под огонь попало и село Васильевка", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По предварительной информации, украинские силовики для обстрелов использовали минометы калибром 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Насосная станция ЮДВ расположена на подконтрольной силам провозглашенной Донецкой народной республики территории вблизи "серой зоны" в районе села Васильевка под Ясиноватой. За последние несколько месяцев число обстрелов этой территории значительно возросло. Наиболее массированным обстрелам станция подверглась в конце февраля. Тогда по ее территории было зафиксировано три прямых попадания, повреждения получили стены административного здания.

Участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Киев, в свою очередь, также обвиняет республики в нарушении перемирия.