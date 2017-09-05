Госдепартамент уверен в законности своих действий в отношении России

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент убежден в законности своего решения закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, при этом в Вашингтоне надеются, что обе страны прекратят принимать меры друг против друга.
"Как мы заявили на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги", - сказал дипломат.
Тем не менее, продолжил он, в Госдепартаменте "уверены в законности тех действий", о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. "Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны", - напомнил представитель внешнеполитического ведомства. Ранее аналогичную позицию ТАСС изложил Белый дом.
"Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов", - резюмировал он.
В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России. Выступая ранее в китайском Сямэне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, президент России Владимир Путин сообщил о намерении дать Министерству иностранных дел поручение обратиться в суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. "Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - сказал президент.