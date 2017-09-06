Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду в Минске.

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В последние недели главные усилия в рамках минского процесса были сосредоточены на вопросах безопасности. Объявление сторонами "школьного перемирия" в преддверии начала нового учебного года принципиально ситуацию не изменило. Как сообщил 1 сентября замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, только 25 августа, в первый день режима прекращения огня, количество обстрелов сократилось в два раза, в последующие же дни огонь вновь начал усиливаться.

С целью обсудить возникшие вопросы 31 августа была проведена видеоконференция контактной группы, которая, по оценке полномочного представителя провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Дейнего, завершилась безрезультатно. Как отметил Дейнего, несмотря то, что именно украинская сторона выступила инициатором проведения встречи по видеосвязи, она "уклонилась в принципе от ответа на вопросы о мерах, которые принимаются ею для обеспечения абсолютного соблюдения режима прекращения огня в связи с началом учебного года".

Предложение Москвы

Тем временем буквально накануне минской встречи стало известно об инициативе Москвы, которая может стать поворотным моментом в забуксовавшем минском процессе. Во вторник 5 сентября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае сообщил, что поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении сил ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины". "Я уже многократно говорил о том, что поддерживаю и идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы", - пояснил российский лидер. В этом контексте, продолжил Путин, он считает "вполне уместным" присутствие в зоне конфликта миротворцев ООН - "тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ".

"Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", - подчеркнул Путин. Кроме того, по его словам, эти силы должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях", а также "решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники". "И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР", - констатировал президент РФ.

Киев готов прорабатывать вопрос

Киев оперативно откликнулся на заявление российского лидера. "Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины, - отметили в Киеве. - Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН".

Вместе с тем в МИД Украины считают, что предложение президента РФ является "попыткой исказить саму идею и цели миротворческой операции". В Киеве поторопились заявить о невозможности присутствия в составе миротворческой миссии российского персонала. "В равной мере, - говорится в заявлении, - не может идти речи о получении согласия на проведение миссии от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

О готовности немедленно начать обсуждение предлагаемого Россией проекта резолюции Совбеза ООН о развертывании в Донбассе международной миротворческой миссии заявил и постоянный представитель страны при всемирной организации Владимир Ельченко. Идея разместить миротворцев в Донбассе "сама по себе хорошая", сказал дипломат, но дал понять, что у Киева есть оговорки относительно параметров предлагаемой миротворческой миссии. В частности, он подчеркнул, что "голубые каски" в первую очередь должны быть размещены на границе с Россией.

ДНР и ЛНР: сначала - прекратить обстрелы и развести силы

Представители провозглашенных республик выступили в свою очередь за обязательное обсуждение вопроса в рамках контактной группы.

"Любая миссия - ОБСЕ или ООН - может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске, - заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник. - В других форматах представителей республик Донбасса просто нет".

Представитель ЛНР подчеркнул, что предшествовать размещению миротворцев "должно неукоснительное соблюдение ранее подписанных соглашений, в том числе о режиме тишины и разведении вооруженных формирований на линии соприкосновения". "Киев уже год не может отвести свои силы на согласованном участке в Станице Луганской", - напомнил Мирошник.

Глава ДНР Александр Захарченко также обратил внимание на необходимость добиться от Киева прекращения обстрелов и отведения тяжелой техники. "В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на линии разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", - считает Захарченко.

Инициатива Киева

Все последнее время в Киеве активно обсуждают подготовку анонсированного еще в июне президентом Петром Порошенко законопроекта о реинтеграции Донбасса. Сообщая об этой инициативе, глава государства заявлял, что новый документ будет базироваться на положениях минских соглашений. Вместе с тем уже ставшие известными детали могут свидетельствовать о том, что Киев не только не намерен придерживаться достигнутых договоренностей, но готовится окончательно выйти из минского процесса.

Так, в новом документе власти Украины планируют на законодательном уровне закрепить положение о том, что Россия является страной-агрессором, а территории провозглашенных республик - оккупированными территориями. Это, в свою очередь, по словам замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, "ставит точку в возможности проведения выборов" в провозглашенных республиках. Законопроект наделяет Порошенко дополнительными полномочиями, в частности правом единолично принимать решение о введении чрезвычайного и военного положения на территории республик. И, как стало известно в понедельник на этой неделе, украинское руководство планировало включить в документ пункт о введении в зону конфликта миротворческой миссии.

По версии Киева, миротворцы должны быть размещены на всей территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой серой зоне и на украинско-российской границе. Рассматривались три варианта миссии: полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН и европейская полицейская миссия. Как сообщила в понедельник представитель президента в Раде Ирина Луценко, Порошенко планировал обсудить этот вопрос на Генеральной ассамблее ООН во второй половине сентября.

Обмен пленными

Ключевым пунктом повестки переговоров на заседании гуманитарной подгруппы должен стать вопрос обмена пленными, сообщила на прошлой неделе уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. "Мы будем доказывать, что работать необходимо по общим спискам. Мы будем настаивать на обмене [по формуле] "всех на всех", - рассказала она в интервью Донецкому агентству новостей.

В свою очередь спецпредставитель Киева в контактной группе Виктор Медведчук сообщил в преддверии встречи о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских силовиков в обмен на 309 лиц, которых разыскивают ДНР и ЛНР.

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил, что на предстоящем заседании в Минске будут обсуждаться детали "великого освобождения". "Сейчас мы готовимся к этим переговорам и надеемся, что будет результат... Там много нюансов непосредственно по цифрам, но глобально понимание есть", - заявил Тандит.

Ранее представители ДНР неоднократно сообщали, что украинская сторона пытается найти все новые причины для затягивания процесса обмена пленными. По итогам последней встречи в Минске 23 августа полпред РФ Борис Грызлов указал, что главным препятствием для осуществления полного освобождения всех удерживаемых лиц является отсутствие закона об амнистии.

На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что 2 сентября Порошенко подписал закон об амнистии участников силовой операции в Донбассе, совершивших нетяжкие преступления. Закон позволит выйти на свободу или вовсе избежать наказания участникам силовой операции в Донбассе с украинской стороны, но при этом не коснется тех, кто принимал участие в конфликте на стороне провозглашенных республик.

Экологические угрозы

Еще одной важной темой в Минске могут стать вопросы экологических угроз в Донбассе в условиях продолжающихся военных действий в развитом промышленном регионе. Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в опубликованном на прошлой неделе интервью изданию Poilitico назвал ситуацию в регионе "тикающей бомбой". По словам Курца, продолжение боевых действий несет прямую угрозу хранилищам хлора, химическим и металлургическим заводам, опасным объектам хранения отходов и угольным шахтам Донбасса, что представляет опасность не только обеим сторонам конфликта, но и населению далеко за пределами региона.

Курц пообещал, что контактная группа обсудит эти вопросы на предстоящих встречах. Он призвал стороны конфликта "держаться подальше" от промышленных объектов. "Они должны рассматриваться в качестве безопасных зон. Каналы связи должны быть установлены в случае возникновения чрезвычайной ситуации, должны быть доступны адекватные аварийные службы и оборудование", - считает глава ОБСЕ.

Стороны конфликта должны забыть о политике и сосредоточиться на судьбе людей пострадавших районов, уверен Курц. "Чтобы достичь мира на востоке Украины, стороны должны прекратить стрельбу. Хорошим началом для этого могло бы стать прекращение огня рядом с объектами жизнеобеспечения", - подчеркнул глава ОБСЕ.

Вопрос об экологических угрозах ранее не раз поднимали и представители ДНР и ЛНР, а в феврале этого года лидеры республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предложили свою программу экологической безопасности для единого пространства Донбасса.