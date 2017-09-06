Абэ надеется, что укрепление доверия с Россией приведет к заключению мирного договора

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Укрепление доверия между Японией и Россией приведет к заключению мирного договора, его отсутствие не дает раскрыть потенциал двусторонних отношений. Такое мнение высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", запись которого появилась во вторник.

"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор. И я, и президент [РФ] Путин в этом отношении придерживаемся одинаковых взглядов. Я надеюсь, что укрепление доверительных отношений между нашими странами в итоге приведет к заключению мирного договора", - сказал он.

"Из-за того, что мирный договор не подписан, все те возможности отношений России и Японии, которые обладают огромным потенциалом, так и остаются нераскрытыми", - добавил премьер, отметив, что обе страны необходимы друг другу.

Абэ также выразил надежду на расширение гуманитарных обменов. "В результате развития контактов между людьми будет укрепляться взаимное понимание, в том числе взаимное понимание культур двух стран", - заключил он.