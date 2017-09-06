Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты США: Пхеньян все еще можно убедить заморозить ракетно-ядерную программу

Международная панорама
6 сентября, 1:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Аналитики считают, что США не должны допустить разрастания ядерного арсенала КНДР, который, по некоторым оценкам, насчитывает уже 60 боеголовок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство КНДР "все еще можно убедить заморозить" ракетно-ядерную программу страны. Уверенность в этом выразили ведущие аналитики вашингтонского Института Брукингса Райан Хэсс и Майкл О'Хэнлон.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

Хэсс, в частности, был директором по делам Китая в Совете национальной безопасности Белого дома при предыдущем президенте Бараке Обаме. По словам этих экспертов, реагировать на проведенное Пхеньяном 3 сентября уже шестое ядерное испытание, прибегая к угрозам применения силы или еще большего ужесточения экономических санкций, контрпродуктивно.

"Угрозы нанесения превентивных военных ударов и усиления давления в надежде на то, что Ким Чен Ын в итоге откажется от своего ядерного оружия в обмен на снятие санкций, не сработают, - отмечают эксперты в своей статье, опубликованной во вторник газетой USA Today. - Денуклеаризация Северной Кореи остается основной целью, но это не должно быть нашим главным требованием на ближайшую перспективу. Политика США должна быть нацелена сейчас на то, чтобы добиться от Северной Кореи заморозки испытаний ядерных зарядов и баллистических ракет большой дальности, а также производства плутония и высокообогащенного урана, которые могут быть использованы для создания ядерных бомб".

"В интересах Америки не допустить разрастания северокорейского ядерного арсенала, который, по некоторым оценкам, насчитывает уже 60 боеголовок", - подчеркнули Хэсс и О'Хэнлон.

По их мнению, Вашингтон мог бы "отказаться [на какое-то время или даже полностью] от ежегодных крупномасштабных учений, проводимых на территории Южной Кореи". Этого давно требует КНДР, указали авторы статьи. Кроме того, "в качестве условия сделки с Пхеньяном можно было бы отменить введенные Советом Безопасности ООН последние санкции против Северной Кореи, касающиеся поставок угля, морепродуктов и ряда металлов", добавили Хэсс и О'Хэнлон.

"Кое-кто скажет, что Северная Корея никогда не пойдет на замораживание, - пишут аналитики. - Нам кажется, стоит попробовать. Если Пхеньян согласится, а потом станет жульничать, то США снова станут проводить учения с Южной Кореей, а санкции ООН будут возобновлены. Нам не следует бояться переговоров с Северной Кореей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Обама, Барак
Страны
США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
2
Госдепартамент уверен в законности своих действий в отношении России
3
Госдолг Украины превысил $76 млрд
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Клинцевич назвал намерения переименовать военную операцию в Донбассе пустой игрой слов
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама