Эксперты США: Пхеньян все еще можно убедить заморозить ракетно-ядерную программу

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство КНДР "все еще можно убедить заморозить" ракетно-ядерную программу страны. Уверенность в этом выразили ведущие аналитики вашингтонского Института Брукингса Райан Хэсс и Майкл О'Хэнлон.

Хэсс, в частности, был директором по делам Китая в Совете национальной безопасности Белого дома при предыдущем президенте Бараке Обаме. По словам этих экспертов, реагировать на проведенное Пхеньяном 3 сентября уже шестое ядерное испытание, прибегая к угрозам применения силы или еще большего ужесточения экономических санкций, контрпродуктивно.

"Угрозы нанесения превентивных военных ударов и усиления давления в надежде на то, что Ким Чен Ын в итоге откажется от своего ядерного оружия в обмен на снятие санкций, не сработают, - отмечают эксперты в своей статье, опубликованной во вторник газетой USA Today. - Денуклеаризация Северной Кореи остается основной целью, но это не должно быть нашим главным требованием на ближайшую перспективу. Политика США должна быть нацелена сейчас на то, чтобы добиться от Северной Кореи заморозки испытаний ядерных зарядов и баллистических ракет большой дальности, а также производства плутония и высокообогащенного урана, которые могут быть использованы для создания ядерных бомб".

"В интересах Америки не допустить разрастания северокорейского ядерного арсенала, который, по некоторым оценкам, насчитывает уже 60 боеголовок", - подчеркнули Хэсс и О'Хэнлон.

По их мнению, Вашингтон мог бы "отказаться [на какое-то время или даже полностью] от ежегодных крупномасштабных учений, проводимых на территории Южной Кореи". Этого давно требует КНДР, указали авторы статьи. Кроме того, "в качестве условия сделки с Пхеньяном можно было бы отменить введенные Советом Безопасности ООН последние санкции против Северной Кореи, касающиеся поставок угля, морепродуктов и ряда металлов", добавили Хэсс и О'Хэнлон.

"Кое-кто скажет, что Северная Корея никогда не пойдет на замораживание, - пишут аналитики. - Нам кажется, стоит попробовать. Если Пхеньян согласится, а потом станет жульничать, то США снова станут проводить учения с Южной Кореей, а санкции ООН будут возобновлены. Нам не следует бояться переговоров с Северной Кореей".