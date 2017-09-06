Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала у Trump Tower 34 активиста за блокирование Пятой авеню

Международная панорама
6 сентября, 1:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Демонстранты выступали против решения администрации Дональда Трампа отменить программу выборочной защиты нелегалов от депортации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Акция протеста у здания Trump Tower в Нью-Йорке

Акция протеста у здания Trump Tower в Нью-Йорке

© AP Photo/Andres Kudacki

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 30 человек задержаны во вторник в Нью-Йорке за нарушение порядка во время демонстрации протеста против решения администрации президента США Дональда Трампа отменить программу выборочной защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов. Об этом сообщило Управление полиции мегаполиса.

Смотрите также
Митинг в поддержку программы "Отложенные действия в отношении прибывших детей" (DACA), Нью-Йорк

Мечтать вредно: почему Трамп отменил программу выборочной защиты нелегалов от депортации

Оно уточнило, что акция протеста проходила около небоскреба Trump Tower, где базируется штаб-квартира компании Trump Organization. "Были задержаны 11 человек, которые уселись на тротуар на Пятой авеню Нью-Йорка, перегородив движение транспорта между 55-й и 57-й улицами. Их предупредили о последствиях таких действий и необходимости очистить проезжую часть. Они пренебрегли предупреждениями и были задержаны", - отметил начальник патрульно-постовой службы полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Он добавил, что аналогичную акцию неповиновения устроили через 10 минут после первой в том же месте 22 человека. Они также отказались очистить проезжую часть и были задержаны. Они не оказывали сопротивления, предоставив органам правопорядка свои имена, даты рождения и адреса. Полиция решила не брать у задержанных отпечатки пальцев.

Как сообщал ТАСС ранее, около 300 демонстрантов во вторник приняли участие в аналогичной акции протеста у Белого дома. Митингующие, подавляющее большинство которых составляли выходцы из Латинской Америки, держали в руках плакаты с призывом облегчить иммиграционное законодательство, а также отправить главу государства в отставку. 4 сентября губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своем намерении подать в суд на главу государства, если его администрация действительно отменит программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Как подчеркнул Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка.

Смотрите также

Главы компаний США раскритиковали власти за отмену программы защиты нелегалов

МИД Мексики выразил сожаление из-за отмены США программы защиты нелегалов от депортации

Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации

Телеканал Fox News на прошлой неделе первым сообщил о планах администрации президента США аннулировать программу, которая была введена в действие по инициативе Обамы. DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов Вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.

По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
2
Госдепартамент уверен в законности своих действий в отношении России
3
Госдолг Украины превысил $76 млрд
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Клинцевич назвал намерения переименовать военную операцию в Донбассе пустой игрой слов
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама