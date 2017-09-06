Полиция задержала у Trump Tower 34 активиста за блокирование Пятой авеню

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 30 человек задержаны во вторник в Нью-Йорке за нарушение порядка во время демонстрации протеста против решения администрации президента США Дональда Трампа отменить программу выборочной защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов. Об этом сообщило Управление полиции мегаполиса.

Оно уточнило, что акция протеста проходила около небоскреба Trump Tower, где базируется штаб-квартира компании Trump Organization. "Были задержаны 11 человек, которые уселись на тротуар на Пятой авеню Нью-Йорка, перегородив движение транспорта между 55-й и 57-й улицами. Их предупредили о последствиях таких действий и необходимости очистить проезжую часть. Они пренебрегли предупреждениями и были задержаны", - отметил начальник патрульно-постовой службы полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

Он добавил, что аналогичную акцию неповиновения устроили через 10 минут после первой в том же месте 22 человека. Они также отказались очистить проезжую часть и были задержаны. Они не оказывали сопротивления, предоставив органам правопорядка свои имена, даты рождения и адреса. Полиция решила не брать у задержанных отпечатки пальцев.

Как сообщал ТАСС ранее, около 300 демонстрантов во вторник приняли участие в аналогичной акции протеста у Белого дома. Митингующие, подавляющее большинство которых составляли выходцы из Латинской Америки, держали в руках плакаты с призывом облегчить иммиграционное законодательство, а также отправить главу государства в отставку. 4 сентября губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своем намерении подать в суд на главу государства, если его администрация действительно отменит программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Как подчеркнул Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка.

Телеканал Fox News на прошлой неделе первым сообщил о планах администрации президента США аннулировать программу, которая была введена в действие по инициативе Обамы. DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов Вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.

По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.