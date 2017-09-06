В Бразилии полиция изъяла $7,2 млн из квартиры, связанной с экс-соратникома Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии конфисковала несколько коробок и чемоданов с наличными из квартиры, которую, предположительно, использует Жеддел Виейра Лима, бывший представитель администрации президента Бразилии Мишела Темера. Кадры спецоперации, получившей название "Потерянное сокровище", продемонстрировал во вторник телеканал Globo.

К данному моменту правоохранительные органы выяснили, что сумма изъятой наличности составляет по меньшей мере 22,5 млн реалов ($7,2 млн). Однако подсчет все еще продолжается. Как сообщили в полиции, обыск в квартире, расположенной в городе Салвадор на северо-востоке страны, был организован после анонимного звонка. Правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения денег.

Речь идет о самой крупной сумме наличных, конфискованной за всю историю Бразилии. По словам свидетелей, на которые ссылается следствие, Виейра Лима сообщил, что будет использовать недвижимость для хранения имущества покойного отца. Ни сам чиновник, ни его адвокаты никак не прокомментировали находку.

В июле Виейра Лима, занимавший ранее пост секретаря по делам правительства канцелярии бразильского президента, был арестован в рамках дела о попытке препятствовать правосудию. По версии следствия, экс-чиновник пытался повлиять на фигурантов коррупционных дел, отговаривая их от дачи показаний против представителей исполнительной и законодательной власти.

Виейра Лима считается одним из политиков, наиболее близких к президенту Мишелу Темеру. Известно, что их связывает многолетняя дружба. Чиновник подал в отставку в ноябре прошлого года из-за разгоревшегося скандала. Тогда экс-министр культуры Марселу Калеру обвинил Виейру Лиму в стремлении воспользоваться служебным положением в личных целях.