Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бразилии полиция изъяла $7,2 млн из квартиры, связанной с экс-соратникома Темера

Международная панорама
6 сентября, 1:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 6, сентября. /ТАСС

Обыск в квартире, которую. предположительно, использует бывший представитель администрации президента страны Жеддел Виейра Лима, был организован после анонимного звонка

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии конфисковала несколько коробок и чемоданов с наличными из квартиры, которую, предположительно, использует Жеддел Виейра Лима, бывший представитель администрации президента Бразилии Мишела Темера. Кадры спецоперации, получившей название "Потерянное сокровище", продемонстрировал во вторник телеканал Globo.

Смотрите также
Президент Бразилии Мишел Темер

Бразильское дежавю: президент страны избежал импичмента и суда по делу о коррупции

К данному моменту правоохранительные органы выяснили, что сумма изъятой наличности составляет по меньшей мере 22,5 млн реалов ($7,2 млн). Однако подсчет все еще продолжается. Как сообщили в полиции, обыск в квартире, расположенной в городе Салвадор на северо-востоке страны, был организован после анонимного звонка. Правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения денег.

Речь идет о самой крупной сумме наличных, конфискованной за всю историю Бразилии. По словам свидетелей, на которые ссылается следствие, Виейра Лима сообщил, что будет использовать недвижимость для хранения имущества покойного отца. Ни сам чиновник, ни его адвокаты никак не прокомментировали находку.

В июле Виейра Лима, занимавший ранее пост секретаря по делам правительства канцелярии бразильского президента, был арестован в рамках дела о попытке препятствовать правосудию. По версии следствия, экс-чиновник пытался повлиять на фигурантов коррупционных дел, отговаривая их от дачи показаний против представителей исполнительной и законодательной власти.

Виейра Лима считается одним из политиков, наиболее близких к президенту Мишелу Темеру. Известно, что их связывает многолетняя дружба. Чиновник подал в отставку в ноябре прошлого года из-за разгоревшегося скандала. Тогда экс-министр культуры Марселу Калеру обвинил Виейру Лиму в стремлении воспользоваться служебным положением в личных целях.

Смотрите также

Генпрокурор Бразилии нашел нарушения в деле, которое привело к обвинениям против Темера

Суд в Бразилии отказался отстранять генпрокурора от расследования по делу Темера

Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений Темеру

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
2
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Госдолг Украины превысил $76 млрд
5
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
6
Глава Agritel назвал Россию главным конкурентом Франции на зерновом рынке
7
AP: ураган "Ирма" достиг пятой категории мощности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама