В Бразилии полиция изъяла $7,2 млн из квартиры, связанной с экс-соратникома Темера

Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:04
Ефимова перед чемпионатом Европы проведет сборы в Анапе, Токио и на БалиСпорт 6 сентября, 2:43
Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения против Руссефф и Лулы да СилвыМеждународная панорама 6 сентября, 2:39
СМИ: ФБР и минюст не предоставили Конгрессу США запрошенные документы по досье на ТрампаМеждународная панорама 6 сентября, 2:37
ВЭФ-2017. День первый. ОнлайнЭкономика и бизнес 6 сентября, 2:01
Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 1:55
Запуск Ariane 5 с космодрома Куру отложен из-за проблем с ракетойКосмос 6 сентября, 1:44
Полиция задержала у Trump Tower 34 активиста за блокирование Пятой авенюМеждународная панорама 6 сентября, 1:35
Выстрел дуплетом: россияне завоевали золото и бронзу в пятый день ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 6 сентября, 1:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии конфисковала несколько коробок и чемоданов с наличными из квартиры, которую, предположительно, использует Жеддел Виейра Лима, бывший представитель администрации президента Бразилии Мишела Темера. Кадры спецоперации, получившей название "Потерянное сокровище", продемонстрировал во вторник телеканал Globo.
К данному моменту правоохранительные органы выяснили, что сумма изъятой наличности составляет по меньшей мере 22,5 млн реалов ($7,2 млн). Однако подсчет все еще продолжается. Как сообщили в полиции, обыск в квартире, расположенной в городе Салвадор на северо-востоке страны, был организован после анонимного звонка. Правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения денег.
Речь идет о самой крупной сумме наличных, конфискованной за всю историю Бразилии. По словам свидетелей, на которые ссылается следствие, Виейра Лима сообщил, что будет использовать недвижимость для хранения имущества покойного отца. Ни сам чиновник, ни его адвокаты никак не прокомментировали находку.
В июле Виейра Лима, занимавший ранее пост секретаря по делам правительства канцелярии бразильского президента, был арестован в рамках дела о попытке препятствовать правосудию. По версии следствия, экс-чиновник пытался повлиять на фигурантов коррупционных дел, отговаривая их от дачи показаний против представителей исполнительной и законодательной власти.
Виейра Лима считается одним из политиков, наиболее близких к президенту Мишелу Темеру. Известно, что их связывает многолетняя дружба. Чиновник подал в отставку в ноябре прошлого года из-за разгоревшегося скандала. Тогда экс-министр культуры Марселу Калеру обвинил Виейру Лиму в стремлении воспользоваться служебным положением в личных целях.