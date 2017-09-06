В Датском проливе начались учения береговых охран государств Арктического совета

ТАСС, 6 сентября. Первые поисково-спасательные учения восьми стран - участниц Арктического форума береговых охран Arctic Guardian 2017 начались во вторник в Датском проливе между Гренландией и Исландией. Как говорится в сообщении, распространенном исландской береговой охраной, цель учений - отработать международное взаимодействие в сфере поиска и спасения на море и продемонстрировать способность государств арктического региона проводить совместные масштабные операции в высоких широтах.

"Чрезвычайные происшествия в высоких широтах могут затронуть сразу несколько государств и нанести ущерб хрупким арктическим экосистемам. Международное сотрудничество жизненно важно для обеспечения безопасности людей и окружающей среды", - говорится в сообщении исландской береговой охраны.

Участниками учрежденного в 2015 году форума являются восемь государств - членов Арктического совета: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Все они принимают участие в учениях, при этом суда, вертолеты и иную технику на этот раз предоставляют только пять стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США. Морские и штабные учения под эгидой форума планируется проводить регулярно.

Согласно сценарию учений, бедствие в море терпит пассажирское судно, идущее из Гренландии в Исландию. Под угрозой жизни 200 пассажиров и 50 членов экипажа. Координация усилий спасателей осуществляется из Рейкьявика. Учения должны завершиться в субботу, 9 сентября.