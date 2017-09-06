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В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФ

Международная панорама
6 сентября, 3:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Представитель Госдепа заявил, что обход зданий не совершался до тех пор, пока эти объекты считались "посольскими или консульскими зданиями"

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© AP Photo/Eric Risberg

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США не "выламывали двери" при осмотре дипломатической собственности, а Федеральное бюро расследований (ФБР) не проводило там никаких обысков. Об этом во вторник корр. ТАСС заявил представитель  Госдепартамента.

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"Прозвучавшие со стороны российского правительства обвинения в том, что должностные лица США выламывали двери на этих объектах, а ФБР проводило там обыски, не соответствуют действительности. В минувшие выходные сотрудники российского посольства были приглашены, чтобы вместе с представителями Госдепартамента совершить обход трех объектов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и в Вашингтоне, закрытия которых от правительства России потребовали Соединенные Штаты", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что обход не совершался до тех пор, пока эти объекты считались "посольскими или консульскими зданиями". "Эти инспекции проводились для обеспечения безопасности и защиты этих зданий, а также с целью подтвердить, что российские власти освободили эти помещения", - добавил собеседник агентства. В Госдепартаменте подчеркивают, что Соединенные Штаты придерживаются Венской конвенции и двусторонних договоренностей.

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