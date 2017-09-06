МИД Японии: вопрос мирного договора остается наиболее важным для Москвы и Токио

ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Вопрос подписания мирного договора между Японией и Россией продолжает оставаться наиболее важным для обеих стран даже в условиях активного развития сотрудничества. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел Японии Таро Коно в своем первом интервью российским СМИ.

"При том что [Россия] является важным партнером [Японии] в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие сотрудничества происходит в различных сферах, наиболее важным вопросом для двух стран, за который следует взяться, является заключение мирного договора. Ситуация, когда мирный договор не подписан на протяжении более чем 70 лет, ненормальна", - отметил министр. По его словам, во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран продемонстрировали искреннюю решимость подписать этот документ.

Коно рассказал, что план сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом году, наполняется содержанием быстрыми темпами. "Активно продвигается и сотрудничество, которое может быть полезно для улучшения условий повседневной жизни простых граждан, к примеру в сфере медицины и развития городской инфраструктуры во Владивостоке и Воронеже", - подчеркнул глава МИД. Кроме того, он выразил мнение, что для РФ и Японии очень важно продвигать диалог в сфере безопасности, напомнив о состоявшихся в марте этого года переговорах в формате "два плюс два" с участием глав МИД и министерств обороны.

Глава МИД Японии также отметил, что совместная хозяйственная деятельность Москвы и Токио на Южных Курилах имеет большие перспективы с учетом потенциала региона.

"Во время визита президента России [Владимира] Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран договорились проводить консультации о совместной экономической деятельности в сфере рыболовства, марикультуры, туризма, медицины, экологии и в других областях. С учетом такого скрытого потенциала этих четырех островов как богатая природа и географические условия этого района все эти области являются многообещающими", - отметил он.

По его словам, пока "нельзя спрогнозировать, когда будут достигнуты результаты" совместной деятельности на островах. "Однако я думаю, что Япония и Россия, рисуя образ будущего четырех островов, смогут наконец-то достичь общей цели заключения мирного договора благодаря направленному в будущее устремлению поиска взаимоприемлемого решения [этого вопроса]", - добавил министр. Кроме того, по его мнению, такая деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.