Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Японии: вопрос мирного договора остается наиболее важным для Москвы и Токио

Международная панорама
6 сентября, 4:55 дата обновления: 6 сентября, 5:16 UTC+3

Таро Коно также отметил, что совместная деятельность двух стран на Южных Курилах имеет большие перспективы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Японии Таро Коно

Министр иностранных дел Японии Таро Коно

© Rolex Dela Pena/Pool via AP

ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Вопрос подписания мирного договора между Японией и Россией продолжает оставаться наиболее важным для обеих стран даже в условиях активного развития сотрудничества. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел Японии Таро Коно в своем первом интервью российским СМИ.

Смотрите также
Остров Итуруп

Москва, Токио и южные Курилы: что известно о планируемой совместной деятельности

"При том что [Россия] является важным партнером [Японии] в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие сотрудничества происходит в различных сферах, наиболее важным вопросом для двух стран, за который следует взяться, является заключение мирного договора. Ситуация, когда мирный договор не подписан на протяжении более чем 70 лет, ненормальна", - отметил министр. По его словам, во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран продемонстрировали искреннюю решимость подписать этот документ.

Коно рассказал, что план сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом году, наполняется содержанием быстрыми темпами. "Активно продвигается и сотрудничество, которое может быть полезно для улучшения условий повседневной жизни простых граждан, к примеру в сфере медицины и развития городской инфраструктуры во Владивостоке и Воронеже", - подчеркнул глава МИД. Кроме того, он выразил мнение, что для РФ и Японии очень важно продвигать диалог в сфере безопасности, напомнив о состоявшихся в марте этого года переговорах в формате "два плюс два" с участием глав МИД и министерств обороны.

Глава МИД Японии также отметил, что совместная хозяйственная деятельность Москвы и Токио на Южных Курилах имеет большие перспективы с учетом потенциала региона.

Смотрите также

История российско-японского территориального спора. Досье

МИД Японии рассчитывает на гибкость мышления в решении территориального вопроса с РФ

Абэ надеется, что укрепление доверия с Россией приведет к заключению мирного договора

"Во время визита президента России [Владимира] Путина в Японию в декабре прошлого года лидеры двух стран договорились проводить консультации о совместной экономической деятельности в сфере рыболовства, марикультуры, туризма, медицины, экологии и в других областях. С учетом такого скрытого потенциала этих четырех островов как богатая природа и географические условия этого района все эти области являются многообещающими", - отметил он.

По его словам, пока "нельзя спрогнозировать, когда будут достигнуты результаты" совместной деятельности на островах. "Однако я думаю, что Япония и Россия, рисуя образ будущего четырех островов, смогут наконец-то достичь общей цели заключения мирного договора благодаря направленному в будущее устремлению поиска взаимоприемлемого решения [этого вопроса]", - добавил министр. Кроме того, по его мнению, такая деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро
Темы
Спор вокруг Курил
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФ
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
4
Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-Зоре
5
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
6
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
7
DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама