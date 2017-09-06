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Глава МИД Японии рассказал об эмоциональной связи с будущим отношений Москвы и Токио

Международная панорама
6 сентября, 6:11 UTC+3 ТОКИО Игорь Беляев, Алексей Заврачаев

Таро Коно признался, что ощущает ответственность за углубление и продвижение вперед отношений двух стран в широком спектре областей

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ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что у него есть большая эмоциональная связь с будущим российско-японских отношений. Об этом он рассказал ТАСС в своем первом интервью российским СМИ.

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"И мой дед, и мой отец, которые были политиками, были глубоко вовлечены в развитие японско-советских и японско-российских отношений. И я лично ощущаю большую эмоциональную связь с будущим японско-российских отношений", - признался министр.

"Конечно, это не только мои личные мысли, я как нынешний министр иностранных дел Японии ощущаю ответственность за то, чтобы углублять и продвигать вперед японско-российские отношения в широком спектре областей, включая проблему мирного договора, в такой форме, чтобы это шло на пользу обеим сторонам", - добавил он.

Коно был назначен на пост главы МИД Японии 3 августа в результате перестановок в правительстве. Его дед - бывший министр земледелия и лесоводства Японии Итиро Коно, а также отец - бывший глава МИД Ёхэй Коно - ранее были непосредственно вовлечены в переговорный процесс с Россией.

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Персоны
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