Губернатор Калифорнии готов помочь получить визы США студентам из России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун пообещал помочь в получении виз российским студентам, которые едут учиться в Калифорнийском университете. Об этом он заявил в среду ТАСС.

"Мы должны рассмотреть этот вопрос, я считаю, что при выдаче студенческих виз не должно быть никаких задержек", - сказал Браун. "Да, конечно, я могу помочь им в получении виз, если это потребуется", - заверил он, отвечая на соответствующий вопрос.