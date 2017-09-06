Губернатор Калифорнии готов помочь получить визы США студентам из России

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун пообещал помочь в получении виз российским студентам, которые едут учиться в Калифорнийском университете. Об этом он заявил в среду ТАСС.
"Мы должны рассмотреть этот вопрос, я считаю, что при выдаче студенческих виз не должно быть никаких задержек", - сказал Браун. "Да, конечно, я могу помочь им в получении виз, если это потребуется", - заверил он, отвечая на соответствующий вопрос.