Абэ на переговорах с Путиным хочет добиться прогресса в заключении мирного договора

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих 7 сентября во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным хочет добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора. Об этом сам глава японского правительства заявил в среду в преддверии своей поездки в Россию.

"Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободным, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - заявил Синдзо Абэ журналистам в Токио, после чего на правительственном самолете отправился во Владивосток. Он также выразил намерение обсудить с российским президентом проблему КНДР, которая 3 сентября провела очередное ядерное испытание.

Ранее в среду японские СМИ сообщили о том, что по итогам предстоящих переговоров лидеров Японии и России может быть достигнуто соглашение по пяти конкретным проектам в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Отмечалось, что проекты будут связаны с получением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туристических туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора.

В апреле Путин и Абэ провели переговоры в Москве, на них обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.