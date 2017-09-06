Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ на переговорах с Путиным хочет добиться прогресса в заключении мирного договора

Международная панорама
6 сентября, 6:38 дата обновления: 6 сентября, 7:11 UTC+3

Премьер Японии отметил, что готов добавить еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на Южных Курилах

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих 7 сентября во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным хочет добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора. Об этом сам глава японского правительства заявил в среду в преддверии своей поездки в Россию.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Повестка Абэ на ВЭФ: Южные Курилы и дипломатия в сфере безопасности

"Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободным, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - заявил Синдзо Абэ журналистам в Токио, после чего на правительственном самолете отправился во Владивосток. Он также выразил намерение обсудить с российским президентом проблему КНДР, которая 3 сентября провела очередное ядерное испытание.

Ранее в среду японские СМИ сообщили о том, что по итогам предстоящих переговоров лидеров Японии и России может быть достигнуто соглашение по пяти конкретным проектам в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Отмечалось, что проекты будут связаны с получением морепродуктов, выращиванием овощей в теплицах, организацией туристических туров по островам, выработкой ветряной электроэнергии и переработкой мусора.

В апреле Путин и Абэ провели переговоры в Москве, на них обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Роскомнадзор измерил качество услуг мобильной связи в Москве
2
Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-Зоре
3
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
4
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФ
5
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
6
Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для команды
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама