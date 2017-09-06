Президент Египта прибыл с первым в истории визитом во Вьетнам

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ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начал в среду первый в истории государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с момента установления двумя странами дипломатических отношений в 1963 году. Основное внимание в рамках этой поездки будет уделено вопросам дальнейшей активизации отношений Ханоя и Каира, сообщили в МИД СРВ.
Египетский лидер проведет переговоры с президентом СРВ Чан Дай Куангом и встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом. "Визит главы египетского государства будет способствовать активизации традиционных отношений между Вьетнамом и Египтом во всех сферах, а также откроет новые возможности для их дальнейшего развития", - отметили во внешнеполитическом ведомстве СРВ.
Руководители двух стран, как предполагается, обсудят межгосударственное сотрудничество в областях политики, дипломатии, безопасности, торговли и экономики. Египет является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Африке. По итогам 2016 года товарооборот Ханоя и Каира превысил $316 млн. Вьетнам поставляет на египетский рынок автозапчасти и продукцию сельскохозяйственного производства - кофе, перец, морепродукты, а импортирует из Египта продукцию нефтехимии, товары народного потребления и молочные продукты.