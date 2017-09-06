Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта прибыл с первым в истории визитом во Вьетнам

Международная панорама
6 сентября, 7:30 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 6, сентября. /ТАСС

Лидеры стран обсудят сотрудничество в областях политики, дипломатии, безопасности, торговли и экономики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начал в среду первый в истории государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с момента установления двумя странами дипломатических отношений в 1963 году. Основное внимание в рамках этой поездки будет уделено вопросам дальнейшей активизации отношений Ханоя и Каира, сообщили в МИД СРВ.

Смотрите также

Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль

Египет передал Китаю ценные монеты времен династии Цин

Египетский лидер проведет переговоры с президентом СРВ Чан Дай Куангом и встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом. "Визит главы египетского государства будет способствовать активизации традиционных отношений между Вьетнамом и Египтом во всех сферах, а также откроет новые возможности для их дальнейшего развития", - отметили во внешнеполитическом ведомстве СРВ.

Руководители двух стран, как предполагается, обсудят межгосударственное сотрудничество в областях политики, дипломатии, безопасности, торговли и экономики. Египет является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Африке. По итогам 2016 года товарооборот Ханоя и Каира превысил $316 млн. Вьетнам поставляет на египетский рынок автозапчасти и продукцию сельскохозяйственного производства - кофе, перец, морепродукты, а импортирует из Египта продукцию нефтехимии, товары народного потребления и молочные продукты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чан Дай Куанг Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
Египет Вьетнам
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Роскомнадзор измерил качество услуг мобильной связи в Москве
2
Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-Зоре
3
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
4
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФ
5
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
6
Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для команды
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама