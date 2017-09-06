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СМИ: на западе Мьянмы боевики совершили новые нападения

Международная панорама
6 сентября, 8:38 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что атакам подверглись три населенных пункта в приграничном с Бангладеш округе Маунгдау

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ТАСС, 6 сентября. Власти Мьянмы заявляют о новых нападениях боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на севере штата Ракхайн. Об этом в среду сообщило правительственное Myanmar News Agency.

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По его данным, нападениям подверглись три населенных пункта в приграничном с Бангладеш округе Маунгдау. "Перед отступлением террористы сожгли более сотни домов", - информирует агентство со ссылкой на местные власти. Уточняется, что в результате столкновений "один из боевиков был уничтожен".

Ситуация в штате Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы уже превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли более 120 тыс. беженцев рохинджа.

На территории западного штата Ракхайн в Мьянме между буддистами, составляющими большинство жителей страны, и немногочисленными мусульманами народности рохинджа ранее неоднократно происходили столкновения, жертвами которых за последние годы стали тысячи человек. Согласно оценке ООН, рохинджа на сегодняшний день является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, хотя многие рохинджа живут на территории страны поколениями.

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