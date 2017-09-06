Политический лидер Мьянмы заявила о массовой дезинформации вокруг ситуации в Ракхайне

ТАСС, 6 сентября. Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, впервые с начала кризиса в штате Ракхайн прокомментировала ситуацию, заявив о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике.

Комментарий Аун Сан Су Чжи был опубликован в среду на официальной странице госсоветника в Facebook после телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По ее словам, руководству Турции было представлено "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)". "Это верхушка огромного айсберга дезинформации, рассчитанной на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов", - говорится в сообщении от имени госсоветника Мьянмы.

Аун Сан Су Чжи также выразила намерение "сотрудничать с друзьями со всего мира, чтобы не дать терроризму укорениться в Мьянме". "Мы следим за тем, чтобы все люди в нашей стране имели право на защиту своих прав", - приводятся слова Су Чжи в заявлении.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы уже превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли более 120 тыс. беженцев рохинджа.