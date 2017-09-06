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Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

Международная панорама
6 сентября, 9:35 дата обновления: 6 сентября, 9:45 UTC+3

По делу также проходит экс-министр юстиции Украины Александр Ларинович

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Станислав Красильников/ТАСС

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, обвинение по которому предъявлено экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом в среду заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

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"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В. Януковичу и экс-министру юстиции А. Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти", - написал Луценко на своей странице.

Он отметил, что "Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства". Внесение изменений в конституцию, по мнению следствия, было незаконным.

После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений. Одно из дел - о госизмене - уже находится на рассмотрении в суде.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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