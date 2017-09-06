Великобритания не будет отказываться от трудовых мигрантов из ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Великобритания не собирается отказываться от высококвалифицированных мигрантов из стран Евросоюза после Brexit, однако британские компании должны прилагать больше усилий для подготовки британских рабочих кадров. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в среду заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

"Мы всегда приветствовали в этой стране тех, кто может внести вклад в развитие нашей экономики, нашего общества. С другой стороны мы хотим, чтобы британские компании делали больше для подготовки британских рабочих, повышали квалификацию тех, кто заканчивает наши учебные заведения", - сказал он.

"Мы не закрываем дверь перед всей иммиграцией в будущем, однако она должна контролироваться должным образом, и люди должны видеть, что ее показатели снижаются", - отметил он, добавив, что предложения правительства по снижению уровня иммиграции из стран ЕС пока еще не изложены и что нам ведется работа.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года. В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".