МИД Польши заявил, что будет рассматривать вопрос о требовании репараций с России

ВАРШАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что репарации от РФ должны приниматься во внимание в разговоре об этой проблеме наравне с репарациями от ФРГ за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу TVN24.

"После Второй мировой войны у нас было право на репарации с восточной, российской стороны, и россияне несли ответственность за то, чтобы эти репарации нам передать. Поэтому они также являются частью этой головоломки, а на итоговом этапе принятия решений, который должен затронуть все детали, российский вопрос должен учитываться", - утверждает Ващиковский.

По словам министра, по вопросу о репарациях польские власти начали аналитическую работу. "Нужно оценить потери, знать, о чем мы говорим, - сказал он. - Нужно спокойно поработать и выработать решение". Когда окончательная позиция правительства может прозвучать, глава МИД не сказал.

Ранее некоторые политики от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" заявили, что надо потребовать не только репарации от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне, но и компенсацию от РФ по Рижскому договору 1921 года. Депутат Ян Мосиньский, в частности, сказал, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал передачу республике 30 млн рублей золотом, но они не были выплачены. По мнению Мосиньского, Россия, "будучи наследницей СССР", должна задуматься над деталями Рижского договора.