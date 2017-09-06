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Комплекс ПРО США в Южной Корее будет полностью развернут 7 сентября

Международная панорама
6 сентября, 13:52 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, сентября. /ТАСС

Министерство национальной обороны Южной Кореи отмечает, что необходимость срочного развертывания связана с нарастающей угрозой со стороны КНДР

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СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Еще четыре пусковые установки противоракетного комплекса США THAAD будут развернуты в Республике Корея 7 сентября. Об этом сообщило в среду министерство национальной обороны азиатской страны.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Вооруженные силы США в Корее (USFK) установят данное оборудование на своей новой базе в уезде Сонджу в 300 км от Сеула", - говорится в документе. В настоящее время пусковые установки хранятся на одном из складов американского контингента в Южной Корее.

"Необходимость их срочного развертывания связана с нарастающей угрозой со стороны Северной Кореи", - подчеркнуло оборонное ведомство.

В настоящее время в Южной Корее уже размещены две пусковые установки и радар X-band. Для полноценной работы батареи THAAD необходимо по меньшей мере шесть пусковых установок.

В пресс-релизе министерства развертывание нового оборудования характеризуется как "временное", а окончательное решение по нему будет принято по итогам продолжающейся экологической экспертизы. Она продлится еще как минимум несколько месяцев.

Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Предлогом для установки системы в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

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США КНДР Республика Корея
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