Reuters: Мьянму за последние 2 недели покинули более 146 тыс. беженцев народности рохинджа

ТАСС, 6 сентября. По меньшей мере 146 тыс. беженцев народности рохинджа бежали в Бангладеш за последние две недели из-за вспышки насилия в Мьянме. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на данные наблюдателей ООН.

По информации агентства, общее количество беженцев с территории мьянманского штата Ракхайн в соседний Бангладеш достигло 223 тыс. с октября прошлого года, когда в регионе также была зафиксирована вспышка насилия. Тогда исламистские боевики совершили ряд нападений на позиции силовиков в Ракхайне, что привело к военной операции в регионе.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы уже превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа.