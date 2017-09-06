Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Мьянму за последние 2 недели покинули более 146 тыс. беженцев народности рохинджа

Международная панорама
6 сентября, 13:59 UTC+3 ТАСС

По информации агентства, общее количество беженцев с территории Ракхайн в соседний Бангладеш достигло 223 тыс. с октября прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 сентября. По меньшей мере 146 тыс. беженцев народности рохинджа бежали в Бангладеш за последние две недели из-за вспышки насилия в Мьянме. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на данные наблюдателей ООН.

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

По информации агентства, общее количество беженцев с территории мьянманского штата Ракхайн в соседний Бангладеш достигло 223 тыс. с октября прошлого года, когда в регионе также была зафиксирована вспышка насилия. Тогда исламистские боевики совершили ряд нападений на позиции силовиков в Ракхайне, что привело к военной операции в регионе.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы уже превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа.

Смотрите также

Мусульмане России призывают к дипломатическому решению конфликта в Мьянме

В МИД РФ призвали к возвращению ситуации в Мьянме в мирное русло

Политический лидер Мьянмы заявила о массовой дезинформации вокруг ситуации в Ракхайне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Страны
Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия ООН обвинила Дамаск в применении химоружия
2
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
3
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
4
Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста
5
Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле
6
Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для команды
7
Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс
Темы дня
Новости партнеров
Реклама