Лидер Приднестровья заявил, что республика попросит статус наблюдателя при ООН

ТИРАСПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский попросил местный парламент поддержать обращение к ООН с просьбой предоставить непризнанной республике статус наблюдателя при всемирной организации. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на пленарном заседании Верховного совета (парламента).

"Предлагаю совместно обратиться в ООН с просьбой придания Приднестровью особого статуса. В мировой практике есть примеры - это Палестина (не является членом ООН, но обладает статусом государства-наблюдателя - прим. ТАСС) <...> Мы тоже имеем на это полное право", - сказал Красносельский.

Он обратил внимание на то, что самопровозглашенная республика существует уже более 27 лет. Там проживают более 500 тыс. представителей разных национальностей, мнение которых не озвучивается в ООН.

Красносельский выразил обеспокоенность обострением отношений с Кишиневом и стагнацией на переговорах в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели). "Если не брать в учет период, когда здесь шла война, то сегодня ситуация - самая сложная с точки зрения внешнего фактора", - отметил он.

В августе правительство Молдавии обратилось в ООН, попросив включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе российских военных из Приднестровья. Кишинев также выступает за замену миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек.