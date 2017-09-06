Лидер Приднестровья заявил, что республика попросит статус наблюдателя при ООН

Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"Спорт 6 сентября, 15:20
ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в МосквеПолитика 6 сентября, 15:15
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 сентября, 15:04
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего УралаНовости Урала 6 сентября, 15:00
Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в МосквеКультура 6 сентября, 14:54
Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 6 сентября, 14:42
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 14:39
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноябряСпорт 6 сентября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТИРАСПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский попросил местный парламент поддержать обращение к ООН с просьбой предоставить непризнанной республике статус наблюдателя при всемирной организации. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на пленарном заседании Верховного совета (парламента).
"Предлагаю совместно обратиться в ООН с просьбой придания Приднестровью особого статуса. В мировой практике есть примеры - это Палестина (не является членом ООН, но обладает статусом государства-наблюдателя - прим. ТАСС) <...> Мы тоже имеем на это полное право", - сказал Красносельский.
Он обратил внимание на то, что самопровозглашенная республика существует уже более 27 лет. Там проживают более 500 тыс. представителей разных национальностей, мнение которых не озвучивается в ООН.
Красносельский выразил обеспокоенность обострением отношений с Кишиневом и стагнацией на переговорах в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели). "Если не брать в учет период, когда здесь шла война, то сегодня ситуация - самая сложная с точки зрения внешнего фактора", - отметил он.
В августе правительство Молдавии обратилось в ООН, попросив включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе российских военных из Приднестровья. Кишинев также выступает за замену миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек.