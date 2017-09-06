WP: Дональд Трамп - младший в четверг даст в Сенате показания по РФ

ТАСС, 6 сентября. Сын президента США Дональд Трамп - младший в четверг, 7 сентября, даст показания в юридическом комитете американского Сената, который ведет разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на членов комитета.

По информации издания, встреча с Трампом-младшим станет первой возможностью для членов комитета допросить ближайшее окружение президента США о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года.

Юридический комитет Сената США в июле запросил окружение Трампа предоставить все документы, касающиеся попыток получить информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон из источников, связанных с РФ. В частности, комитет интересовался информацией о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в которой участвовали бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, Дональд Трамп - младший, а также зять и советник американского лидера Джаред Кушнер. Как отмечает издание, Трамп-младший станет первым из участников встречи с адвокатом Натальей Весельницкой, кто выступит в сенатском юридическом комитете.

Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с РФ. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы.