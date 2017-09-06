Комиссия ООН обвинила Дамаск в применении химоружия

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила Дамаск в применении химоружия. В опубликованном в среду в Женеве докладе утверждается, что такое оружие применялось, в частности, в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля этого года.

"Правительственные силы продолжали использование химического оружия против гражданских лиц в удерживаемых оппозицией районах, - считают авторы доклада. - Самым серьезным был инцидент с применением ВВС Сирии зарина в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, в результате чего были убиты десятки людей, большинство из которых составляли женщины и дети". Комиссия также утверждает, что "в Идлибе, Хаме, Восточной Гуте и Дамаске сирийские силы применяли оружейный хлор".

Опрошено 43 человека

Согласно докладу, с марта 2013 года по март 2017 комиссия "задокументировала 25 инцидентов с химическим оружием в Сирийской Арабской Республике, в 20 из которых его применяли правительственные силы, в основном против гражданских лиц".

Что касается периода с 1 марта по 7 июля 2017 года, то, утверждается, что правительственные силы применили его "против гражданского населения в Хан-Шейхуне, в Эль-Латамне, расположенной примерно в 11 км от Хан-Шейхуна и в Восточной Гуте". Отмечается, что комиссия в Сирию не выезжала, а готовила свой доклад на основе различных материалов, в том числе полученных от неправительственных организаций, а также интервью.

Всего по Хан-Шейхуну было опрошено 43 человека, среди которых были "свидетели, жертвы, те, кто оказывал первую помощь, и медики". В итоге был сделан вывод о "наличии разумных оснований полагать, что сирийские силы атаковали Хан-Шейхун при помощи зариновой бомбы примерно в 06:45 по местному времени 4 апреля". Авторы доклада подчеркивают, что такие действия "представляют собой военное преступление", поскольку речь идет о "применении химического оружия и неизбирательной атаке в населенном гражданскими лицами районе". В документе отмечено, что "химическая бомба убила по меньшей мере 293 человека, включая 103 детей".

Американцы не принимали должных мер

Комиссия ООН пришла к выводу, что американцы не принимали должных мер предосторожности во избежание жертв среди мирного населения в ходе наносимых ими авиаударов. Как утверждает в докладе комиссии, подобное произошло, в частности, в марте во время атаки в деревне Эль-Джина.

"Комиссия глубоко обеспокоена последствиями авиаударов международной коалиции для гражданского населения, - указывается в документе. - В Эль-Джине, провинция Алеппо, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не приняли всех возможных мер предосторожности, чтобы защитить гражданских лиц и гражданские объекты во время атаки на мечеть, в нарушение международного гуманитарного права".

Подчеркивается также, что следствием наступления на город Ракка оппозиционных "Сил демократической Сирии" при поддержке международной коалиции стало "перемещение 190 тыс. человек" и что "авиаудары коалиции, согласно имеющимся сообщениям, привели к гибели и ранению значительного числа гражданских лиц". Сейчас по этому факту ведется соответствующее расследование, проинформировала комиссия. Она рекомендовала принимать "все возможные меры предосторожности для сведения к минимуму ущерба, наносимого гражданскому населению".

Согласно докладу, в Сирии продолжаются нарушения прав человека. В частности, обращается внимание на атаки террористических группировок, включая "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также "боевиков вооруженных групп" на представителей религиозных меньшинств.

Дистанционные обвинения

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

В июле Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, в котором настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО Хан-Шейхуна, поскольку без этого установить истину будет невозможно. Москва раскритиковала дистанционно подготовленный миссией ОЗХО по установлению фактов доклад по инциденту в Хан-Шейхуне.

22 августа в МИД РФ выразили озабоченность в связи с тем, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании в Хан-Шейхуне химоружия. В Москве не исключают, что последние заявления Вашингтона с обвинениями Дамаска в применении отравляющих веществ пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутрисирийские дела. В МИД РФ констатируют, что Вашингтон вновь пытается использовать события в Хан-Шейхуне для оправдания своего удара в ночь на 7 апреля по территории Сирии, совершенного в обход СБ ООН и в нарушение норм международного и гуманитарного права.

Доклад комиссии

Документ охватывает период с 1 марта по 7 июля 2017 года. В Сирию эксперты не выезжали, поскольку не имеют туда доступа. Их выводы построены на изучении различных материалов, в том числе информации от неправительственных организаций, и анализе фото- и видеодокументации, а также на результатах опроса 339 человек, причем все "интервью" проводились либо из Женевы, либо в странах региона.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил 31 августа обеспокоенность большим числом убитых и раненых среди мирных жителей в Ракке. По его словам, при ведении боевых действий атакующие силы, "возможно, не соблюдают принципы международного гуманитарного права, предосторожности, различия" между военными и гражданскими объектами. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека провело проверку сообщений о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов и обстрелов на земле. Оно пришло к выводу, что в шести различных инцидентах с 1 по 21 августа погиб 151 человек.