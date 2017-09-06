ЕК подаст в суд на Польшу, Венгрию и Чехию, если они откажутся от переселения беженцев

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подаст иск против Польши, Венгрии и Чехии в Суд ЕС, если они в ближайшие недели откажутся от переселения беженцев из Италии и Греции. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.

"Если некоторые страны-члены [ЕС] не выполнят свои обязательства в ближайшие недели, мы должны будем принять последние шаги и подать в Суд ЕС на Польшу, Венгрию и Чехию", - сказал он. По его словам, решение Суда ЕС отклонить иск Венгрии и Словакии по отмене квот на переселение беженцев подтвердило соразмерность мер ЕК, и все страны-члены обязаны выполнить их: "Они должны показать солидарность именно сейчас, потому что в настоящее время определенные страны-члены нуждаются в помощи".

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества. Венгрия выступала против этого решения, но Еврокомиссия обязала ее принять 1,3 тыс. человек. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны "Вишеградской группы" - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

Затем Венгрия и Словакия подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев.

На 2015-2016 годы пришелся пик миграционного кризиса. В Европу за это время прибыли 2,5 млн мигрантов. Это стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. Пока же власти европейских стран занимаются решением вопроса о распределении беженцев по квотам, интенсивность миграционного потока через Грецию и Италию начала вновь расти.