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Нетаньяху отметил положительные изменения в отношениях Израиля и России

Международная панорама
6 сентября, 15:10 дата обновления: 6 сентября, 15:18 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 6, сентября. /ТАСС

Премьер Израиля также заявил, что Иерусалим вышел на новый беспрецедентный уровень отношений с группой арабских стран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Большие изменения происходят в отношениях Израиля и России, они развиваются и укрепляются обеими странами. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в министерстве иностранных дел еврейского государства в Иерусалиме на приеме, посвященном наступлению в начале третьей декады сентября Рош ха-Шана - Нового года по еврейскому календарю. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

"Происходят большие перемены в отношениях с Россией, и это огромные изменения как с точки зрения общности культурных и экономических интересов, так и, конечно, с точки зрения максимально возможного согласования ожиданий и координации стратегических намерений, вы понимаете, насколько это важно сегодня", - сказал премьер, который также возглавляет внешнеполитическое ведомство Израиля.

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"Отношения развиваются и укрепляются нами [Израилем] и самой Россией", - добавил Нетаньяху.

Он также заявил, что Израиль вышел на новый беспрецедентный уровень отношений с группой арабских стран. 

"То, что происходит в отношениях с арабскими странами, не происходило еще никогда в нашей истории, даже когда в свое время были подписаны соглашения (с Египтом и Иорданией - прим.ТАСС), - сказал он. - В действительности происходит сотрудничество [с арабскими странами] на различных уровнях, оно не становится достоянием общественности, но его значение больше, чем в какой-либо другой период истории Израиля".

Премьер не стал называть государства, о которых он говорит, и добавил, что изменение отношений с группой арабских стран "пока не находит выражения на международных форумах". Вместе с тем он отметил, что "значительные изменения происходят, несмотря на тот факт, что палестинцы до сих пор не поменяли свои условия к достижению мирного урегулирования, являющиеся неприемлемыми для большей части [израильского] общества", - продолжил Нетаньяху.

По словам премьера, изменения в международном положении Израиля происходят потому, что страна "работает на благо укрепления двух составляющих своей мощи, вместе дающих третью составляющую". "Мы работаем над экономическо-технологической мощью, что позволяет нам развивать военно-разведывательную мощь, их сочетание дает нам дипломатическую мощь", - пояснил Нетаньяху.

У Израиля установлены дипломатические отношения с более чем 160 государствами мира, включая Египет и Иорданию, с которыми Иерусалим подписал мирные договоры.
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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
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Египет Россия Израиль Иордания
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