Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН

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БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии выступило против вовлечения властей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в обсуждение условий размещения миротворцев в Донбассе. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Не понятно, с чего ополченцы Донбасса должны иметь право голоса при обсуждении [судьбы] миссии на территории суверенной Украины, - сказала она. - Это было бы неприемлемым завышением значимости властей самопровозглашенных республик".
Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, он не припомнит подобных прецедентов. По его словам, Германия будет вместе с Францией на правах участников нормандского процесса изучать и сравнивать позиции и Киева, и Москвы по этому вопросу. "Совместно с Францией мы будем интенсивно изучать предложение Украины, ее сомнения относительно российской инициативы", - отметил он.
Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями ДНР и ЛНР.