Венгрия выразила Украине протест из-за лишения меньшинств права учиться на родном языке

ТАСС, 6 сентября. Венгерское правительство выразило решительный протест в связи с новым украинским законом об образовании, который был одобрен Верховной радой. Об этом заявил в среду государственный секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи.

По его словам, новый закон ограничивает право этнических меньшинств на Украине получать школьное образование на их родном языке. "Это беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических венгров, это полностью противоречит конституции", - сказал Потапи.

Государственный секретарь подчеркнул, что новый закон противоречит прежним обязательствам Украины не ограничивать права венгерского меньшинства. В этой связи правительство Венгрии ожидает, что Украина пересмотрит вопрос применения закона и изменит его положения, чтобы не пострадали права этнических меньшинств.

Как пишет венгерское агентство МТI, по новому украинскому закону обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке, образование на языках национальных меньшинств ограничат начальной школой и детскими садами. По информации украинских средств массовой информации, парламент Украины принял во вторник поправку, согласно которой с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств.